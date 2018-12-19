Минобороны готовится провести пятый юбилейный военно-технический форум «Армия-2019»

Москва, 19 декабря. Министерство обороны начинает подготовку к Международному военно-техническому форуму «Армия-2019». О начале работы объявил в среду министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Юбилейный пятый форум пройдет с 25 по 30 июня 2019 года. Выставочные экспозиции откроются для посещения на площадках центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка с 28 июня, когда завершатся дни работы для специалистов военно-технической сферы.

«Ежегодно это масштабное мероприятие подтверждает свой статус одной из крупнейших мировых экспозиций вооружения и военной техники, где созданы оптимальные условия для конструктивного общения и обмена опытом, – заметил министр обороны Сергей Шойгу, обращаясь к коллегам. – Форум играет важную роль в сближении гражданского общества и армии, повышении ее авторитета, воспитании у подрастающего поколения чувства гордости за свою страну».

Если в этом году в форуме «Армия» приняли участие около 1200 предприятий и организаций, то на юбилейное мероприятие пригласили уже 2500 участников и ожидают более одного миллиона посетителей грандиозной военно-технической выставки. О некоторых результатах четвертого форума рассказал Сергей Шойгу.

«В целом, основные показатели Форума в этом году на 40% превысили прошлогодние, – заявил министр. – Безусловно, полученный опыт должен быть учтен при подготовке очередного форума. Организация такого крупного международного мероприятия – сложная, многогранная и творческая работа, требующая усилий многих ведомств и организаций».

В этом году, по словам министра обороны, на форуме «Армия» представили 20 новейших образцов вооружения и техники, провели 155 научно-деловых мероприятий, где было 11 тысяч участников, в том числе гости из десяти иностранных государств. Форум в России собрал 118 стран, 102 официальные делегации. К своему юбилею форум «Армия» стал одной из ведущих выставок вооружения и техники, авторитетной площадкой для обсуждения вопросов развития и укрепления международного военного и военно-технического сотрудничества, отметили в министерстве обороны.



Юбилейная выставка расширит национальные экспозиции – уже готовятся выставить свои стенды Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Турция и ЮАР. Россия покажет свои самые достойные разработки в авиа-, судо-, ракетостроении на выставке внутри Форума «Продукция ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса», экспозиция займет 40 тысяч квадратных метров.

Перспективные образцы вооружения и техники покажут на выставке «Армия России – завтра». По словам Сергея Шойгу, эта тематическая экспозиция вызвала огромный интерес у зрителей на форме этого года. Министерство обороны продемонстрирует программно-технические комплексы и системы на основе искусственного интеллекта, инновационные проекты вузов и научных рот, новый Военный технополис ЭРА. Отдельную экспозицию на аэродроме Кубинка посвятят действиям России в Сирийской Арабской Республике – там покажут, как российский военный контингент размещен на авиабазе «Хмеймим».

Самая зрелищная часть форума «Армия-2019», которую ждут зрители – демонстрация возможностей новинок российской военной техники и уже знакомых образцов оружия из арсенала Минобороны – пройдет на полигоне Алабино и во всех военных округах, а также на Северном флоте. В летной программе поучаствуют не только авиационные пилотажные группы ВКС России: обсуждается выступление летчиков иностранных государств.

Научно-деловая программа юбилейного форума создается в соответствии с перечнем приоритетных национальных проектов, утвержденных президентом России, отметили в министерстве. Так, одним из центральных мероприятий программы станет конференция «Искусственный интеллект. Проблемы и пути решения».

Информация о форуме «Армия-2019» появится на единых проездных билетах московского городского транспорта и на памятных жетонах, посвященных мероприятию.