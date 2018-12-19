«От этого сносит башню»: жена Мамаева объяснила, почему российские футболисты «оборзели»

Москва, 19 декабря. Жена хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, арестованного за драки в Москве, заявила, что российские футболисты стали «оборзевшими» из-за гигантских сумм, которые они зарабатывают в молодом возрасте.

«Гигантские суммы, которые сносят им голову. Деньги падают на молодого пацана, который не знает, куда себя деть. От этого сносит башню», — заявила Алана Мамаева в интервью Youtube-каналу «Дневник хача».

По ее мнению, это рождает у спортсменов чувство безнаказанности и вседозволенности: «Кажется, что все можно купить». При этом Мамаева считает, что ее мужа и Александра Кокорина должны были отпустить из СИЗО.

«Вообще их должны отпустить по закону. За такую драку – домашний арест максимум. Футболисты не стали плохими, а немного расслабились», — считает она.

Кроме того, Мамаева объяснила,почему считает город Краснодар «колхозом», а идеальным клубом для ее супруга является столичный ЦСКА. По ее словам, жители этого южного города сами называют Краснодар «колхозом», поэтому ее высказывания обидели тех, «кому не за что было зацепиться».

Накануне Infox сообщал о решении Мосгорсуда оставить Мамаева, Кокорина, его брата Кирилла и еще одного участника потасовок в СИЗО до 8 февраля.

Условия содержания футболистов в СИЗО уже проверила Общественная наблюдательная комиссия. По словам представителя ОНК, камера в изоляторе «идеальная»: «Никакого шика, все чисто и аккуратно», отмечает Федерал Пресс.