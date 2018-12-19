Сотрудник Росгвардии задержал грабителя во время отдыха в Кузбассе

Юрга, 19 декабря. В Юргинском районе Кемеровской области сотрудник Росгвардии задержал 23-летнего местного жителя, который подозревается в грабеже.

Мужчина напал на прохожего, избил его и отобрал 3 тысячи рублей. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по региону, сотрудник вневедомственной охраны во время отдыха в деревне Зимник заметил подозреваемого.

Местный житель подходил под описание грабителя в ориентировке. Правоохранитель задержал подозреваемого, в данный момент его передали в руки полиции, пишет «Газета Кемерова».