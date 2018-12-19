Захарова объяснила, почему две трети стран ООН не стали голосовать за украинскую резолюцию по Крыму

Москва, 19 декабря. Внесенная в ООН резолюция Украины против России является политизированным документом. Об этом в среду заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Она обратила внимание на то, что резолюция написана под влиянием политики двойных стандартов. Документ осуждает Москву за «милитаризацию» Азовского и Черного морей, при этом не содержит никакой критики в адрес Киева, который создает в Бердянске базу ВМФ и закрывает акваторию Азовского моря для проведения стрельб. Российские же военные корабли находятся в Керченском проливе только с одной целью — защитить Крымский мост, который ранее предлагали разрушить некоторые украинские политики.

«У России не было много выбора, кроме как поставить проголосовать против резолюции. Не поддержали ее также две трети стран ООН. Отсутствие ряда стран и голосование против свидетельствует о неприятии однобокого подхода Киева», — подчеркнула Захарова.

18 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины, которая осуждает РФ за милитаризацию Крым, Азовского и Черного морей. Документ поддержали 66 стран, 19 проголосовали против, 72 воздержались.