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Путин утвердил военную доктрину Союзного государства

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Путин утвердил военную доктрину Союзного государства

Москва, 19 декабря. Президент России Владимир Путин утвердил проект военной доктрины Союзного государства Белоруссии и РФ. Об этом говорится в распоряжении главы государства, опубликованном на официального портале правовой информации.

«Считать целесообразным утвердить Военную доктрину Союзного государства постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государства», — говорится в распоряжении.

Военная доктрина Союзного государства представляет собой систему официально принятых взглядов на обеспечение военной безопасности государств-участников СГ. Новая военная доктрина учитывает реалии изменившейся геополитической и военно-стратегической обстановки в Европе.

Автор: Артем Никулин
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