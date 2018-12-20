Большая пресс-конференция Путина стартует в 14-й раз и соберет рекордное количество СМИ

20 декабря 2018 года в Москве состоится ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Всего за период с 2001 по 2017 год прошло 13 встреч президента с прессой в таком формате. Нынешняя станет уже четырнадцатой по счету.

Первую большую пресс-конференцию глава российского государства провел в 2001 году: причиной для выбора такого формата общения с прессой было то, что в конце 2001 года у пресс-службы президента накопилось огромное количество отдельных заявок от различных журналистов на интервью с российским лидером, которые невозможно было удовлетворить в индивидуальном порядке.

Первая большая пресс-конференция Владимира Путина продлилась около полутора часов, и на нее аккредитовались около 500 журналистов.

Впоследствии практика проведения больших пресс-конференций стала ежегодной. Прерывалась она лишь на период с мая 2008 года по май 2012 года, когда Владимир Путин занимал пост премьер-министра России. Кроме того, не было пресс-конференции в 2005 году, так как именно в это время ежегодные встречи Владимира Путина с прессой «переехали» с середины лета на конец года и стали своего рода отчетами президента перед общественностью, хотя и в форме дружеской беседы.

После избрания президентом на шестилетний срок в 2012 году Владимир Путин возобновил практику проведения общения с журналистами в формате больших пресс-конференций, которая продолжается и по сей день.

Самой продолжительной за всю историю стала пресс-конференция 2008 года, на которой к тому же было задано рекордное количество вопросов президенту — 106. Впрочем, начиная с 2004 года общение главы государства с журналистами всегда продолжается более 3 часов, притом что отнюдь не все журналисты успевают задать президенту подготовленные ими вопросы.

Скорее всего, не станет исключением и завтрашнее событие — ведь на очередную пресс-конференцию Владимира Путина аккредитовалось рекордное количество СМИ — 1702 издания и отдельных журналиста.

Сам президент называет такие пресс-конференции «хорошей традицией». По его мнению, руководитель «никогда не должен уклоняться от ответственности, никогда не должен принимать волюнтаристских решений и никогда не должен отрываться от жизни рядовых граждан».

В приведенной инфографике мы собрали для вас в удобной табличной форме итоги всех предыдущих больших пресс-конференций президента России. На ней наглядно видно, что интерес к этим событиям продолжает оставаться на самом высоком уровне, а большие пресс-конференции Владимира Путина являются одним из основных медиасобытий конца года вот уже на протяжении второго десятилетия.

Ранее ФАН опубликовало подробную информацию, где и во сколько смотреть пресс-конференцию Владимира Путина, а также как задать президенту свой вопрос.