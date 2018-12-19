В ПФР рассказали, как рассчитать прибавку к пенсии с 1 января

Москва, 19 декабря. В Пенсионном фонде России рассказали, как с 1 января 2019 года будет рассчитываться прибавка к пенсии. В новом году страховую пенсию в России проиндексируют на 7,05%.

В результате в среднем выплаты российским пенсионерам увеличатся на тысячу рублей, в то же время точный размер прибавки будет рассчитан индивидуально, подчеркнули в ПФР. Например, пенсия в шесть тысяч рублей вырастет на 423 рубля. Те пенсионеры, кто сейчас получает десять тысяч рублей, с 1 января будут получать на 705 рублей больше.

В настоящее время размер средней страховой пенсии в России составляет 14,4 тысячи рублей. Прибавка к такой пенсии таким образом составит 1016 рублей.

Напомним, в 2018 году пенсионное законодательство в России было реформировано — возраст выхода на пенсию для мужчин был увеличен до 65 лет, для женщин — до 60 лет. Пенсионная реформа призвана улучшить благосостояние российских пенсионеров.