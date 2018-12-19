Вернуть Донбасс Украине невозможно: в Совфеде призвали прекратить разговоры о реинтеграции ДНР и ЛНР

Генерал украинской армии Александр Кихтенко, в 2014–2015 годах возглавлявший Донецкую областную госадминистрацию, неожиданно заявил: Украина ничего не сделала для того, чтобы вернуть Донбасс.

Выступая на конференции «Реинтеграция Донбасса. Итоги 2018 года», Александр Кихтенко отметил, что, прекратив выплачивать пенсии жителям Донецкой и Луганской областей, отключив их от электричества и газа, выведя последние банки с территории и устроив ее блокаду, украинские власти настроили против себя людей как по ту, так и по другую стороны линии разграничения.

«Мы фактически отрезали эту территорию и считали, что там станет так плохо, что они начнут проситься назад, но для этого ничего не сделали. Это огромная ошибка», — заявил экс-председатель Донецкой облгосадминистрации.

Его слова в России назвали «прозрением».

«Вернуть сегодня Донбасс Украине невозможно, — сказал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, призвав прекратить разговоры о реинтеграции ДНР и ЛНР. — Разговор сегодня идет не о возвращении утраченных территорий, а о целостности Украины».

По мнению сенатора, все происходящее на Украине сегодня — «это не решения умных людей». И речь, по словам Клинцевича, идет не только о действиях в отношении Донбасса, но и обо всем остальном. Именно поэтому пять миллионов украинцев, проживающих сегодня в России, не могут вернуться на родину, подчеркнул парламентарий.

Украинский общественный деятель Вячеслав Редько попытался ему возразить, однако сам запутался в своих словах.

Он начал с того, что «на сегодняшний день украинская армия, к сожалению, не в состоянии отвоевывать свои территории». Затем Редько заметил, что на самом деле отвоевывание своих территорий — это не путь Украины, а украинские танки, стянутые в Мариуполь, стрелять не будут, потому что они находятся там только для того, чтобы устрашить «агрессора», коим в Киеве считают Россию.

Этой невнятной речи не вынесла ведущая программы Ольга Скабеева. Она предположила, что четыре с половиной года Украина уничтожала людей в Донбассе, а когда осознала, что ДНР и ЛНР создали мощные военные корпуса и готовы дать отпор, вдруг пошла на попятную.

При этом Скабеева поинтересовалась у украинского общественного деятеля, что сделал Киев для реинтеграции Донбасса, кроме военных действий, в которых погибают мирные жители.