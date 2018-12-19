Сирия: Москва призвала США обеспечить безопасность сотрудников ООН в лагере «Эр-Рукбан»

Москва, 19 декабря. США должны обеспечить безопасность сотрудников ООН, чтобы они смогли доставить гуманитарную помощь в сирийский лагерь беженцев «Эр-Рукбан». Об этом в среду заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, в настоящее время прорабатывается вопрос отправки гуманитарного конвоя в Сирию.

«Однако для успеха данной гуманитарной операции США как страна, фактически оккупировавшая территорию, где расположен лагерь, должны предоставить исчерпывающие гарантии безопасного доступа сотрудников ООН, МККК и Сирийского общества Красного Полумесяца», — сказала Захарова, отвечая на вопросы журналистов.

Захарова подчеркнула, что если представители ООН не будут допущены в Рукбан, то помощь достанется не мирным жителям, а «окопавшимся» в лагере боевикам.