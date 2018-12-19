«Пророссийский реванш» невозможен: в ФАН прошел круглый стол «Украина будущего»

Ведущие украинские эксперты оценили возможность так называемого «пророссийского реванша» на выборах президента и парламента Украины в 2019 году. По их мнению, приход к власти в Киеве политиков, дружественно настроенных по отношению к России, сегодня невозможен. Однако в перспективе наша страна все равно «победит смуту» и вернет Украину в свой ареал влияния, сообщили Федеральному агентству новостей аналитики.

В последние месяцы представители украинских властей и радикальных националистических группировок всерьез заговорили об «угрозе пророссийского реванша» на предстоящих выборах-2019. «Патриоты» всерьез опасаются, что к власти на Украине, не дай бог, придут вменяемые политики, стремящиеся восстановить отношения с Москвой и мир в Донбассе. Такое развитие событий грозит представителям нынешней власти либо тюрьмой, либо срочным бегством с Украины. Впрочем, украинские политологи, пришедшие в ФАН на круглый стол «Украина будущего», сообщили, что такое развитие событий кажется им маловероятным.

«К сожалению, в нынешнем политикуме Украины нет пророссийских сил. Там нет даже относительно лояльных России партий и движений, — сообщил украинский политолог Игорь Друзь. — Допустим, на самой Украине умеренно пророссийской считают партию «Оппозиционный блок». Но на деле его лидеры говорят о России в весьма нелицеприятных выражениях. Еще хуже обстоит дело с движением «Батькивщина» и его лидером Юлией Тимошенко. Умеренно антироссийский настрой демонстрируют и в «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко, и в партии «За життя» Вадима Рабиновича. Поэтому я считаю «пророссийский реванш» абсолютно невозможным — при любом исходе президентских или парламентских выборов на Украине. Стоит напомнить: та власть, которая сейчас есть в стране, пришла на свои посты после государственного переворота и победы в гражданской войне. Я думаю, эти путчисты власть просто так не отдадут, иначе их сразу же будут судить».

По его мнению, даже если нынешнего президента Украины Петра Порошенко не переизберут, на место его и его команды придут другие политики — с точки зрения отношений с Россией, не особо лучше.

«Да, в ближайшее время Украина не развалится — потому что на это есть внешняя воля. И Венгрии, Польше или Румынии никто не позволит откусить от нее лакомые куски», — считает эксперт.

При этом он напоминает: очень многие украинцы, до 70% населения, по-прежнему дружелюбно настроены в отношении России, что подтверждается социологией.

«К сожалению, это большинство населения просто не может выразить свою волю, потому что есть государственный аппарат, который подавляет их, — говорит Друзь. — Есть также антироссийски настроенные СМИ, есть пропаганда в украинских школах и вузах, которая вбивает в головы молодых украинцев враждебное отношение к России. Самое страшное — время в этом плане работает против нас».

По словам Друзя, пока что пророссийские настроения на Украине распространены, но это дружественное пространство неуклонно сокращается, особенно среди молодежи. Причем среди молодежи в восточных регионах.

«Например, в «зоне АТО» всего 15-20% «западенцев», выходцев из Галиции. А больше всего там воюет молодых представителей Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и других областей. И эта ситуация сама по себе ужасна, и чем дальше, тем хуже, — предостерегает политолог. — Но России все равно рано или поздно придется решать «украинскую проблему». Потому что если мы ее не решим, то вскоре получим огромную проблему в области безопасности России, ее существования как государства. Поэтому я надеюсь, что мы ее все-таки решим. В конце концов, Россия всегда побеждала смуту, и на этот раз наверняка вновь ее победит. Но это, к сожалению, невозможно сделать одним махом, воспользовавшись результатами предстоящих выборов-2019», — считает эксперт.

Но, к сожалению, это невозможно «сделать одним махом, воспользовавшись результатами предстоящих выборов-2019», считает эксперт.

«К сожалению, сегодня нет никаких серьезных политических предпосылок, а также никаких консолидирующих сил для того, чтобы «пророссийский реванш» на Украине состоялся. Ничего нового мы здесь изобрести не можем, — констатировал украинский политолог Сергей Веселовский в рамках круглого стола «Украина будущего». — Мы можем разве что вернуться на сто лет назад и посмотреть, как это однажды уже было. И как люди внутри Украины боролись друг с другом, как возникло это страшное «гуляй-поле»: батьки, атаманы, «зеленые», «синие» и т. д. Тогда каждый воевал в своем уезде за «независимую республику», а многие даже вводили собственную валюту. И эти местные князьки бесстыдно грабили простой народ, параллельно обещая ему «светлое будущее уже завтра». К сожалению, вот к этому сейчас идет Украина».

По его словам, сейчас все меньше и меньше тех самых нитей, с помощью которых центральная власть в Киеве может управлять страной.

«Пока Порошенко борется за сохранение своего влияния и власти и расположение Вашингтона, у него остается все меньше возможностей реально контролировать Херсонскую, Николаевскую, Одесскую, Харьковскую и многие другие области, — признался эксперт. — Ко мне периодически попадают секретные документы из СБУ. Так вот, областные спецслужбы рапортуют «в центр» о том, что «основная масса населения не поддерживает действующую власть», «люди готовы к массовым выступлениям и эта подготовка на финальной стадии». А также о том, что в регионах открыто орудуют банды, которые, с одной стороны, аполитичны, а с другой — активно занимаются рейдерством, грабежом бизнеса и простых людей», — говорит аналитик.

По его словам, те же спецслужбы открыто подтверждают: украинским силовикам сегодня негласно запрещено заводить уголовные дела против «ветеранов АТО», а также членов местных добробатов. Полиция Украины не имеет права реагировать даже на тяжкие преступления — убийства, изнасилования и грабежи, если они совершены такими «правильными» гражданами.