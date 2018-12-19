Сирия: в МИД РФ прокомментировали затягивание ОЗХО расследования химатаки в Алеппо

Москва, 19 декабря. Затягивание с направлением экспертов ОЗХО в сирийскую провинцию Алеппо для расследования ноябрьской химической атаки противоречит конвенции о запрещении химоружия и здравому смыслу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В ходе инцидента пострадали мирные жители», — напомнила Захарова.

Отметим, в ноябре на территории Идлибской зоны деэскалации боевики применили химическое оружие против мирных жителей. Как писало Федеральное агентство новостей, попавшие в зону атаки районы посетили российские подразделения РХБЗ.

До этого Минобороны РФ информировало о том, что организация «Белые каски» готовит инсценировку химической атаки в Идлибской зоне деэскалации. При ноябрьском обстреле в Алеппо пострадали 46 человек, среди которых было восемь детей.