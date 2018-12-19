«Бабла мало, нет мерседесов»: белорусский чиновник законспектировал совещание у Лукашенко

Минск, 19 декабря. Белорусский телеканал подсмотрел конспект одного из чиновников, который принял участие в совещании по развитию летних видов спорта в стране. Пользователи поразились записями белорусского политика и вдохновились на создание мемов и написание стихов.

Телеканал ОНТ выпустил сюжет, посвященный совещанию по развитию летних видов спорта, которое провел белорусский президент Александр Лукашенко. Один из белорусских чиновников законспектировал совещание, которое вел глава государства.

Оператор крупным планом снял тетрадь с записями чиновника.

«Будем много платить за результат. Сами зарабатываете — тратьте. <…> Использование инфраструктуры — Ковальчук блеснул на горизонте и затих. <…> Ответишь персонально. В ближайшее время мы поможем. Ответишь. Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне…» — написано в тетради.

В скором времени запись с репортажем на YouTube-канале ОНТ исчезла. Однако это не помешало распространению ролика в социальных сетях.

Последняя фраза — «Бабла мало, нет мерседесов, телки на заднее» — так понравилась комментаторам, что вдохновила на создание своих произведений.

«Бабла мало, Нет мерседесов, Телки на заднем, Тренер Черчесов, Прошло три часа. Отчаянно скучно. Давайте закончим, Хочется кушать», — написал пользователь.

«Телки на заднице колят татухи, Я набью тоже, просто от скуки. Нет мерседесов, мало бабла — Выдоить крепче народец пора», — поделился своим творчеством пользователь.

Тёлки на заднице колят татухи,

Я -набью тоже,просто от скуки.

Нет мерседесов,мало бабла-

Выдоить крэпче народец пора. — BochDima (@BochDima) December 19, 2018

«Нам не дано этих ваших прогрессов – Мало бабла, да и нет «мерседов». Жизнь была бы еще безотрадней, Кабы не пылкие телки на задне…» — написал пользователь в Facebook.

Пользователи также придумали, как можно обыграть эту фразу с помощью картинок.