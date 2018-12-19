Facebook призналась в передаче личных данных пользователей

Вашингтон, 19 декабря. Американская социальная сеть Facebook признала, что предоставляла доступ к личным данным пользователей сторонним компаниям. Об этом в среду заявили в блоге Facebook.

Руководство соцсети отметило, что все данные были предоставлены с согласия самих пользователей.

«Ни одно из партнерств, ни одна функция не давала компаниям доступ к информации без согласия пользователей и не нарушала наше соглашение с Федеральной торговой комиссией от 2012 года», — говорится в сообщении.

В то же время Facebook признала, что ей нужно было внимательнее следить за тем, как партнеры получают личные данные. В настоящее время социальная сеть сворачивает подобные партнерства.

Весной этого года стало известно о том, что компания передавала личные данные миллионов пользователей британской фирме, изучающей поведение избирателей. В декабре стало известно об утечке переписки руководства Facebook, что привело к обрушению акций компании.