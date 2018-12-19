ЮАР впервые примет участие в форуме «Армия-2019»

Москва, 19 декабря. Южно-Африканская республика впервые примет участие в форуме «Армия-2019». Об этом сообщил в среду заместитель главы Минобороны РФ Павел Попов.

В ходе заседания оргкомитета форума Попов отметил, что на выставку ЮАР приедет со своим национальным стендом. Он уточнил, что сегодня о желании представить на «Армии-2019» национальную экспозицию заявили семь государств.

«На сегодняшний день уже выразили намерение в формировании национальных экспозиций семь государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Турция и Южно-Африканская Республика», — сказал Попов.

При этом всего на форуме ожидаются делегации, представляющие военные ведомства, от более чем 130 иностранных государств.

Ежегодный Международный военно-технический форум «Армия» пройдет в июне 2019 года. Ранее об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что в форуме «Армия-2018» были представлены более 1,2 тысячи предприятий и организаций, включая 84 иностранные. На последней выставке национальные экспозиции представили восемь стран — Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и Турция.