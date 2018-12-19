Представители «большой тройки» отреагировали на отмену национального роуминга в России



Москва, 19 декабря. Госдума приняла закон об отмене национального роуминга на территории России. Документ должен вступить в силу 1 июня 2019-го.

Корреспондент Федерального агентства новостей обратился за комментариями к представителям так называемой «большой тройки». В пресс-службе «МегаФона» почему-то упомянули внутрисетевой роуминг, заявив, что он уже отменен, в результате чего «абоненты могут перемещаться в сети компании без изменения ценовых параметров», а затем был сделан упор на Республике Крым.

«В части национального роуминга, благодаря планомерной работе по снижению взаиморасчетов с крымскими операторами, мы смогли значительно снизить расценки для наших абонентов, — пояснили в пресс-службе. — При поездках в Крым входящие с местных номеров уже бесплатны, а стоимость исходящих звонков на номера всех операторов России составляет всего 3 рубля за минуту».

В МТС от комментариев отказались. Представительница «Билайна» сначала попросила прислать запрос по электронной почте, в ответ на который она прислала письмо следующего содержания: «Добрый день. Воздержимся от комментария».

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба оштрафовала «большую тройку» сотовых операторов за внутрисетевой роуминг.



