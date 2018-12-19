Нетаньяху попросил Россию изменить отношение к «Хезболле»

Тель-Авив, 19 декабря. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху обращался к руководству России с призывом осудить действия ливанского движения «Хезболла». В четверг на заседании Совбеза ООН израильская сторона намерена поднять вопрос о диверсионных туннелях «Хезболлы», которые, по утверждению Тель-Авива, израильские военные обнаружили на границе с Ливаном.

«Я говорил с президентом России Владимиром Путиным в преддверии этого заседания [Совбеза ООН] и просил, чтобы Россия заняла позицию, которая заключается в том, чтобы осудить «Хезболла», а не поддерживать их или сохранять нейтралитет», — сказал Нетаньяху.

Напомним, ранее израильский премьер проинформировал президента РФ Владимира Путина об операции «Северный щит» на границе Израиля и Ливана. По данным Тель-Авива, через тоннели осуществляется переброска боевиков на территорию еврейского государства.

Отметим также, что движение «Хезболла» признано террористической организацией в Израиле, США, Египте и других странах. В Сирии, напомним, члены «Хезболлы» помогают САА бороться с террористами. В июне лидер движения Хасан Насралла заявил, что бойцы организации не покинут САР, пока власти страны не решат, что больше не нуждаются в помощи «Хезболлы».