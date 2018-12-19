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ВСУ использует британский спецназ в Донбассе — Народная милиция

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ВСУ использует британский спецназ в Донбассе — Народная милиция

Донецк, 19 декабря. На горловском направлении в Донбассе находятся военнослужащие британского спецназа SAS. Об этом сообщил представитель управления Народной милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов на пресс-конференции.

По его словам, источники в штабе операции объединенных сил заявляют о наличии британского спецназа на территории Донбасса. Безсонов подчеркнул, что иностранные военные находятся в населенном пункте Краматорск, который является подконтрольным Киеву.

Безсонов заявил, что британские военнослужащие прибыли в Донбасс для проведения операции по похищению на территории республики представителей командования Народной милиции.

Ранее в ведомстве подчеркивали, что на горловском направлении находятся четыре бригады украинских военных, а также танковая и автомобильная бригада. Кроме того, в Народной милиции ДНР заявляли, что ВСУ перебросило туда дивизион реактивных систем «Смерч», а также два реактивных дивизиона «Ураган».

Напомним, что ВСУ ввели войска на территорию Донецкой и Луганской народной республики в апреле 2014 года, после того как в феврале 2014 года в стране произошел госпереворот. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Автор: Денис Коробейников
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