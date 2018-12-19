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Еврокомиссия призвала Украину, Молдавию и Грузию решить проблему с мигрантами в Европе

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Еврокомиссия призвала Украину, Молдавию и Грузию решить проблему с мигрантами в Европе

Брюссель, 19 декабря. Еврокомиссия призвала власти Молдавии, Грузии, Турции  и Украины должны решить проблему с мигрантами, которые прибывают в страны-члены Евросоюза. Об этом заявил на пресс-конференции еврокомиссар по вопросам миграции, гражданства и внутренних дел Димитрис Аврамопулос.

По его словам, мигранты из Молдавии и Грузии отправляют необоснованные прошения о предоставлении убежища в странах Евросоюза. Аврамопулос подчеркнул, что в 2018 году число таких прошений увеличилось. Также по его словам, процент мигрантов из Украины по-прежнему остается высоким.

«Все три страны должны незамедлительно принять меры для решения проблем, связанных с нерегулярными мигрантами», — подчеркнул Аврамопулос в беседе с журналистами в Брюсселе.

Ранее стало известно, что Украину с конца марта 2018 года покинули почти 440 тысяч украинцев. Такие данные привел портал ukrainianpeopleleaks.com. По словам эксперта по экономическим вопросам Международного центра перспективы Егора Кияна, из Украины в основном уезжают высококвалифицированные специалисты.

Согласно подсчетам Организации Объединенных наций к 2050 году население Украины может сократиться на 30%.

Автор: Денис Коробейников
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