«По-человечески это можно понять»: польский эксперт объяснил, почему в него бросили стакан в эфире у Соловьева

Разгорается скандал из-за инцидента на программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», когда российский политолог Дмитрий Куликов кинул стакан с водой в своего оппонента, эксперта из Польши Якуба Корейбу.

Во время телепрограммы участники дискуссии обсуждали тему Украины. Польский эксперт постоянно перебивал выступающих. Когда российский политолог Дмитрий Куликов рассказывал о признании Южной Осетии и Абхазии в контексте украинского кризиса, Корейба в очередной раз прервал эксперта. А когда тот попытался продолжить, заглушал его слова криками. Россиянин не выдержал и кинул под ноги Корейбы стакан с водой, политолог не пострадал.

Ведущий телепрограммы Владимир Соловьев при этом пытался остановить гостя и неоднократно просил его перестать перебивать других участников дискуссии.

«Вы пришли орать. Орите в Польше. Вы сейчас позорите польский народ», — отметил телеведущий.

Как признался польский эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, перепалка с Куликовым началась задолго до выходки со стаканом. Корейба заявил, что оппонент неоднократно оскорблял его.

«Главное — это не то, что Куликов кинул стакан, это можно списать на его нервное состояние, тут я не специалист и не могу высказываться о причинах. Для меня гораздо важнее, что он до этого назвал меня идиотом, слабоумным и еще нелицеприятными словами из фекально-генитального ряда высказываний, которые я бы не хотел повторять. Такие определения не вписываются в рамки цивилизованной дискуссии. Это уже дело его совести. До этого я знал Куликова как адекватного человека с определенными взглядами, но то, что у нас разные позиции, не означает, что мы не должны вести себя согласно определенным правилам», — рассказал собеседник ФАН.

По словам Корейбы, «похоже, что Дмитрий устал защищать позиции, которые защитить невозможно». Эксперт не исключил возможность, что в следующий раз при возникновении аналогичной ситуации будет обращаться в компетентные органы.

«По-человечески это можно понять — человек уже пять лет находится в условиях тяжелого нервного напряжения. Скорее всего, ему нужно отдохнуть и переосмыслить свою роль в таких дискуссиях. А я просто буду учитывать, что участие в подобных дискуссиях влечет за собой риск оскорблений и рукоприкладства. Если это будет иметь место снова, нужно будет обращаться в определенные инстанции», — резюмировал он.

Напомним, это не первый конфликт с участием польского политолога на российском телевидении. Так, в одной из программ он снял ботинок и стал стучать им по столу.