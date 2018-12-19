Донбасс сегодня: Киев забросил британский спецназ под Горловку, СМИ сообщили о «котле» для ВС ДНР

Донбасс, 19 декабря. Киев продолжает наращивать силы и средства у границ ДНР. Луганск находится под прицелом дальнобойной артиллерии. Украинские СМИ сочинили сценарий «котла» для армии ДНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Горловка, Донецк и Ясиноватая в Донецкой народной республике находились под огнем минометов и гранатометов. Еще семь поселков, включая южный населенный пункт Коминтерново, обстреливались из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

В Луганской народной республике все три обстрела пришлись по поселку Желобок. Солдаты Киева били по населенному пункту из 120-мм и 82-мм минометов, противотанковых и станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

В то же время Вооруженные силы Украины готовятся задействовать и более тяжелое оружие. Причем позиции оборудуются в жилых массивах населенных пунктов. В селе Красный Пахарь разведкой луганчан выявлены позиции самоходных артиллерийских установок «Акация» 152-мм калибра и артиллерийских самоходок «Гвоздика» 122-мм калибра. Вооружения украинские силовики «спрятали» между домами местных жителей.

Западные инструкторы замечены в ЛНР

Кроме того, в зоне ответственности армейского корпуса луганчан замечены военные инструкторы из Америки и Канады. Группа численностью 15 человек обучает военнослужащих печально известной своими грабежами мирных граждан и высокими показателями самоубийств 14-й механизированной бригады ВСУ.

Киев накачивает горловское направление техникой и живой силой

Горловское направление, по всей видимости, выбрано военно-политическим руководством Украины как основная альтернатива сорванному наступлению на мариупольском направлении. Напомним, что благодаря своевременному раскрытию разведкой ДНР военных замыслов командования Операции объединенных сил наступление киевской группировки войск было сорвано.

Итак, Киев продолжает насыщать группировку войск «Север» на горловском направлении военной техникой и вооружениями. Двумя днями ранее была зафиксирована разгрузка двух эшелонов танков и боевых машин пехоты двух батальонов 93-й бригады. Сформированные танковый и механизированный батальон данной части передислоцировали из Константиновки в села Тимофеевка и Ульяновка в Красноармейском районе, то есть перебросили из тыла ближе к линии фронта.

В четверг, по данным разведки ДНР, в Красноармейский район планируется прибытие еще одного эшелона с бронированной техникой. По информации разведки, двадцать единиц боевых машин пехоты из состава 184-го учебного центра ВСУ во Львовской области будут переброшены к фронту в Донбасс.

Британский спецназ прибыл под Горловку

Кроме того, на горловском направлении отмечено нахождение группы элитного спецназа Вооруженных сил Великобритании — подразделения «Специальной авиадесантной службы» (САС), которое специализируется на разведке и антитеррористических операциях.

По данным донецкой разведки, перед британскими спецами стоят задачи по выходу на территории республики и пленению военнослужащих республиканских вооруженных сил, представителей командного состава. В дальнейшем пленных планируется представить в качестве российских кадровых военнослужащих и использовать в целях пропаганды.

Украинские СМИ: «Террористы «ДНР» попали в котел»

В последние три дня, исходя из анализа боевых сводок обеих сторон противостояния, на горловском направлении фронта серьезных столкновений не происходило — лишь провокационный огонь украинской стороны из мелкого калибра.

Но украинские средства массовой информации, видимо, не доверяют своему штабу силовиков и на основании двух найденных в социальной сети комментариев создали сценарий целого боевика. В комментариях сообщалось о том, что военным понадобилась подмога в боях под Горловкой в ночь с понедельника на вторник. Из сообщений пользователя достоверно неизвестно, кому именно понадобилась помощь — военным ДНР или ВСУ. Звучат лишь предположения.

Украинское издание использует следующий чисто журналистский оборот: «Можно предложить свою версию происходящего». И дальше по тексту уже разворачивается сценарий «котла для ДНР», о котором написано в заголовке публикации. Подтверждений серьезных столкновений и тем более «котлов» нет ни со стороны украинского пресс-центра штаба ООС, ни со стороны оперативного командования ДНР. Информация не подтверждается также и самими защитниками Горловки.

Видимо, не хватает «перемог» украинским СМИ, вот и приходится их сочинять.