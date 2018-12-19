В ГИБДД рассказали, как изменится экзамен на водительские права

Москва, 19 декабря. Госавтоинспекция России планирует внести ряд изменений в экзамен, который сдают ученики автошкол для получения водительских прав. В частности, ГИБДД собирается отказаться от использования заранее известных участнику экзамена маршрутов. Об этом заявил начальник управления экзаменаторской деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков, выступая на Конгрессе автошкол РФ.

Кроме того, планируется ввести ряд новых упражнений. На автодроме инструктор будет проверять навыки водителя по заезду в бокс, параллельной парковке, парковке у погрузочной эстакады и развороту в ограниченном пространстве. В «городе» ученикам надо будет продемонстрировать левый и правый повороты, проезд перекрестков, проезд железнодорожного переезда и обгон.

Отметим также, что МВД планирует изменить допустимый возраст для вождения — 16 и больше лет для вождения легковых и грузовых машин, 17 и больше — для мотоциклов, 20 и больше — для автобусов, троллейбус и трамваев.