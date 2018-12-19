Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Стало известно, почему в московском онкоцентре годами хранили трупы

79
0 Оставить комментарий

Стало известно, почему в московском онкоцентре годами хранили трупы

Москва, 19 декабря. В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н. Н. Блохина объяснили, почему в патологоанатомическом отделении центра хранились неопознанные тела.

По данным пресс-службы НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, тела длительное время хранились в онкоцентре, так как не были востребованы родственниками. Онкоцентр намерен передать неопознанные тела правоохранителям.

«В связи с длительной невостребованностью родственниками четырех трупов было принято решение об их передаче в правоохранительные органы в соответствии с законодательством РФ», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в ходе инвентаризации в онкологическом центре имени Н. Н. Блохина были обнаружены тела людей, которые скончались более 10 лет назад. Четыре мумифицированных тела и фрагмент нижней конечности человека были найдены при осмотре холодильной камеры.

По данным источника Федерального агентства новостей в онкологическом центре, сотрудники учреждения не понимают, откуда могли взяться неопознанные тела.

«Никаких опознавательных бирок — ничего. Просто проводили инвентаризацию в холодильной камере и наткнулись на трупы», — уточнил источник ФАН.

Позднее стало известно, что Следственный комитет РФ начал доследственную проверку по факту обнаружения тел. В ближайшее время неопознанные тела будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.