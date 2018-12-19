«Обезглавливающий удар»: эксперт рассказал, как Россия должна ответить на выход США из ДРСМД

Москва, 19 декабря. Решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности дает России возможность нанести «обезглавливающий удар», считает доктор военных наук Константин Сивков.

По мнению эксперта, ответ Москвы на действия Вашингтона должен быть асимметричным: «это должно быть создание ракетного оружия, способного нанести адекватный удар по территории США». Сивков отметил, что при выходе Штатов из договора, Россия получает право строить наземные ракеты, поскольку они в договор не входили.

«Это лазейка, где мы можем создать мощный ударный потенциал вот этих ракет на нашей территории», — заявил он в комментарии «Царьграду».

Он также заметил, что в случае, если США продолжат идти по пути агрессии, Москва будет вынуждена обеспечить боевую устойчивость системы управления и стратегических ядерных сил.

Накануне намерения Белого дома выйти из ДРСМД прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Российский лидер предупредил, что это будет иметь самые тяжелые последствия, поскольку такой шаг ударит по региональной и глобальной безопасности.

Кроме того, он указал на то, что США, обвиняя Москву в несоблюдении ДРСМД, сами нарушают договор, «причем давно», размещая в Европе свои системы «Иджис» наземного базирования.