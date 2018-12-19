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ВСУ разгрузили в Донбассе эшелон с военной техникой

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ВСУ разгрузили в Донбассе эшелон с военной техникой

Луганск, 19 декабря. Эшелон с военной техникой ВСУ прибыл на железнодорожную станцию Рубежное в Донбассе. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«На станции Рубежное (находится под контролем украинских силовиков. — Прим​​​. ФАН) разгружен эшелон, состоящий из девяти единиц зенитно-ракетных комплексов ЗРК «Стрела-10» и 15 единиц автомобильного транспорта», — сказал Осадчий.

По его словам, украинские военнослужащие продолжают стягивать к линии соприкосновения в Донбассе технику. Осадчий рассказал, что в поселке Новотошковское ВСУ размещены три гаубицы «Акация».

«Вблизи жилых домов на расстоянии пяти километров от линии боевого соприкосновения нами выявлено расположение трех 152-миллиметровых артиллерийских гаубиц «Акация» и огневые позиции минометов калибром 120 и 82 миллиметра», — уточнил представитель Народной милиции ЛНР.

Украинские силовики пытаются замаскировать запрещенное минскими соглашениями вооружение, отметил Осадчий. Напомним, ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ВСУ активно стягивают эшелоны с танками к линии соприкосновения в Донбассе. 

ВСУ разгрузили в Донбассе эшелон с военной техникой

Автор: Федор Веснин
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