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Названа дата судебного заседания по разводу Ани Лорак

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Названа дата судебного заседания по разводу Ани Лорак

Москва, 19 декабря. Судебное заседание по бракоразводному процессу певицы Ани Лорак и ее супруга назначено на 24 декабря.

Слухи о том, что артистка собирается разводиться со своим мужем — турецким бизнесменом Муратом, ходили на протяжении нескольких месяцев. Позже стало известно, что Лорак официально подала на развод.

Процесс расторжения брака певицы начался еще в начале декабря. Судебное заседание, которое назначено на 24 декабря, пройдет в Шевченковском суде города Киева, говорится на сайте ведомства. 

Как сообщили «Дни.ру», о проблемах в семье певицы стало известно после того, как ее супруга «застукали» в караоке-клубе с женщиной. На опубликованном в Сети видео Мурат смело обнимал свою спутницу и мило беседовал с ней, шепча что-то на ухо.

Ранее «Утро.ру» отметило, что певица не отказывает себе в общении с представителями сильного пола. Лорак публикует в своем микроблоге фото с мужчинами, среди которых были король эстрады Филипп Киркоров и певец Emin. Фанаты, переживая за личную жизнь звезды, в комментариях предположили, что между Лорак и Emin романтические отношения.

Автор: Данила Копп
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