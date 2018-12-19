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Еврокомиссия разработала экстренные меры для «жесткого Brexit»

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Еврокомиссия разработала экстренные меры для «жесткого Brexit»

Москва, 19 декабря. Еврокомиссия приняла пакет из 14 экстренных мер на случай выхода Великобритании из Европейского союза без соглашения. Об этом сообщил в среду еврокомиссар по вопросам евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис.

Он отметил, что меры были разработаны на фоне неопределенности, которая сохраняется в Лондоне вокруг ратификации достигнутого соглашения между ЕС и Великобританией.

«Еврокомиссия сегодня приступила к реализации своего плана чрезвычайных мер в случае отсутствия сделки», — сказал Домбровскис.

Он уточнил, что пакет включает 14 мер, которые затрагивают ряд областей, на которых «жесткий» Brexit скажется наиболее болезненно. Среди этих областей — права граждан, финансовые услуги, воздушный транспорт, таможенная и климатическая политика.

Еврокомиссия разработала экстренные меры для «жесткого Brexit»

«Еврокомиссия считает необходимым и безотлагательным принять эти меры сегодня для обеспечения того, чтобы необходимые чрезвычайные меры могли вступить в силу 30 марта 2019 года», — говорится в документе.

Все 27 стран-членов Евросоюза одобрили соглашение по выходу Великобритании из ЕС 25 ноября. Однако члены Палаты общин отказались одобрить документ. Камнем преткновения стал будущий статус Северной Ирландии. В Лондоне требуют пересмотреть условия членства Северной Ирландии в Таможенном союзе и едином рынке ЕС.

Референдум по вопросу о выходе из ЕС прошел в Великобритании в 2016 году. За Brexit высказались 51,9% жителей страны. Лондон намерен выйти из Евросоюза не позднее 29 марта 2019 года.

Автор: Василий Котов
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