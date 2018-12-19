Минобороны РФ учредило новую награду за вклад в выставочную деятельность

Москва, 19 декабря. Министерство обороны к началу работы над юбилейным международным военно-техническим форумом «Армия-2019» учредило ведомственную медаль «За вклад в конгрессно-выставочную деятельность», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Ею награждаются военнослужащие и гражданский персонал вооруженных сил, а также лица, внесшие большой вклад в развитие данного направления деятельности Министерства обороны», – сказал министр обороны Сергей Шойгу на заседании оргкомитета по подготовке к проведению следующего форума «Армия-2019».

Первыми обладателями новой награды по приказу министра стали представители российских организаций АО Концерн «Калашников», «Военторг», АО «ОСК», «Промсвязьбанк».

«Организация такого крупного международного мероприятия – сложная, многогранная и творческая работа, требующая усилий многих ведомств и организаций», – отметил Шойгу.

По его словам, главные показатели военно-технического форума в этом году на 40% превысили прошлогодние, масштабную выставку посетило более одного млн человек.

Юбилейный пятый форум «Армия-2019» пройдет с 25 по 30 июня 2019 года.