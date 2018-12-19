Будет куда втыкать петарды: в «Фобосе» рассказали о погоде в Москве на Новый год

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк специально для Федерального агентства новостей проанализировала имеющиеся на сегодня расчеты по поводу погоды в Москве и Центральной России в новогоднюю ночь и первые дни 2019 года. Метеоролог также рассказала о том, каковы прогнозы на оставшуюся часть декабря.

«Сейчас у нас температурный режим удерживается ниже средних многолетних наблюдений, более того, в ближайшие сутки мы рассчитываем на усиление морозов: в четверг будет от −11 до −13 °C. Но уже в пятницу днем с приближением с запада атмосферного фронта усилится снег, начнет усиливаться ветер. В пятницу уже в течение суток к вечеру потеплеет от ночных −13...−15 °C до −7...−8 °C», — отметила Елена Волосюк.

Метеоролог также рассказала, что в ближайшее воскресенье температурный режим не только вернется в рамки средних многолетних значений, но даже окажется выше на 2-3 °C. Выходные, по словам специалиста, обещают быть ветреными и снежными, но теплыми.

«Следующая неделя начнется относительно теплой погодой — в ночное время −5...−10 °C, днем −3...−8 °C, а вот в середине недели морозы вновь начнут усиливаться: ночью ожидается до −15 °C, а в дневное время до −10 °C», — отметила специалист центра «Фобос».

В «Фобосе» также рассказали, что последние дни уходящего декабря будут относительно теплыми: в ночное время столбик термометра задержится в диапазоне −7...−12 °C, а днем потеплеет до −3...−8 °C. Сам праздник в этом году в столице, а также в регионах Центральной России, по словам синоптика, пройдет в комфортном температурном режиме.

«Есть надежда, что в новогоднюю ночь в Москве будет около −10 °C, каких-то сильных снегопадов не ожидается, по крайней мере сегодняшние расчеты позволяют нам это утверждать. Первая половина новогодних каникул тоже пройдет у нас в достаточно комфортном температурном режиме, без сильного ветра, без обильных снегопадов», — сказала Елена Волосюк.

По словам синоптика, температура в первые дни 2019 года будет варьироваться от −3 до −12 °C, в среднем по региону столбик термометра будет опускаться до −10 °C ночью и −5 °C днем, что, кстати, можно считать относительно холодной погодой для встречи Нового года.

«Москвичи за последние годы, даже десятилетия, привыкли к теплой встрече Нового года в хорошем смысле этого слова, к нередким оттепелям в последних числах декабря. Сейчас мы этого не ждем, равно как и сильных морозов, которые тоже никому не нужны», — отметила Елена Волосюк.

Следует отметить, что именно по причине отсутствия сильных морозов в первые дни нового года рассчитывать на ясную солнечную погоду не стоит — обычно она сопутствует резкому похолоданию.

Эксперт также обратила внимание, что на данный момент сложно строить детализированный прогноз в отношении Нового года. Даже имеющиеся у синоптиков расчетные модели пока ограничиваются 4 января. Тем не менее можно с уверенностью говорить, что этот праздник будет более снежным по сравнению с прошлогодним.