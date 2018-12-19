ГИБДД планирует ограничить действие зарубежных водительских прав в России

Москва, 19 декабря. ГИБДД планирует обязать владельцев иностранных водительских удостоверений менять их на территории России. Об этом заявил начальник отделения экзаменационной деятельности ГИБДД РФ Николай Гиляков, выступая в Общественной палате РФ.

Новый законопроект предусматривает, что иностранные водители, законно находящиеся на территории России, обязаны будут получить российское водительского удостоверение в течении шести месяцев.

По словам Гилякова, это касается тех иностранных граждан, которые имеют права осуществлять трудовую деятельность на основе иностранных водительских прав. В первую очередь это относится к государствам, где официальным языком является русский.

Гиляков также подчеркнул, что такая мера касается граждан России, которые получили водительское удостоверение за рубежом.