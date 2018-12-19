ГИБДД планирует ограничить действие зарубежных водительских прав в России
Москва, 19 декабря. ГИБДД планирует обязать владельцев иностранных водительских удостоверений менять их на территории России. Об этом заявил начальник отделения экзаменационной деятельности ГИБДД РФ Николай Гиляков, выступая в Общественной палате РФ.
Новый законопроект предусматривает, что иностранные водители, законно находящиеся на территории России, обязаны будут получить российское водительского удостоверение в течении шести месяцев.
По словам Гилякова, это касается тех иностранных граждан, которые имеют права осуществлять трудовую деятельность на основе иностранных водительских прав. В первую очередь это относится к государствам, где официальным языком является русский.
Гиляков также подчеркнул, что такая мера касается граждан России, которые получили водительское удостоверение за рубежом.
«После получения вида на жительство гражданину даётся полгода для прохождения обучения и замену прав», — начальник отделения экзаменационной деятельности ГИБДД РФ.