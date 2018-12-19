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Путин поручил подготовить меры поддержки продукции гражданского назначения

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Путин поручил подготовить меры поддержки продукции гражданского назначения

Москва, 19 декабря. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить меры государственной поддержки производства продукции гражданского назначения. Об этом говорится в поручении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации​​​... разработать необходимые меры государственной поддержки проектов (программ) производства продукции гражданского назначения», — говорится в документе.

Кроме того, правительству необходимо предусмотреть финансирование данным мер в бюджете на 2020-2022 годы. Поручение главы государства должно быть выполнено к октябрю 2019 года.

Автор: Артем Никулин
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