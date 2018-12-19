Путин поручил подготовить меры поддержки продукции гражданского назначения
0 Оставить комментарий
Москва, 19 декабря. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить меры государственной поддержки производства продукции гражданского назначения. Об этом говорится в поручении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации... разработать необходимые меры государственной поддержки проектов (программ) производства продукции гражданского назначения», — говорится в документе.
Кроме того, правительству необходимо предусмотреть финансирование данным мер в бюджете на 2020-2022 годы. Поручение главы государства должно быть выполнено к октябрю 2019 года.