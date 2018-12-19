Источник ФАН опроверг сообщения об орудовавшей в онкоцентре им. Блохина «банде врачей»

Москва, 19 декабря. При инвентаризации в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» в Москве были обнаружены тела людей, умерших более десяти лет назад. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По информации Telegram-канал Mash, тела, которые в начале 2000-х годов «забыли» в патологоанатомическом отделении, в действительности не забыли. По неподтвержденной версии, их хранили на продажу. Умерших больных свыше 10 лет хранили, например, чтобы однажды продать в музей в качестве экспоната, или же в специализированную лабораторию, пишет издание.

Кроме того, по данным Telegram-канала, в документах, которые изъяла полиция, якобы не хватает нескольких страниц с информацией о десятках пациентов. Отмечается, что речь может идти «о целой банде врачей, продававших тела пациентов, за которыми не пришли родственники».

Как сообщил источник Федерального агентства новостей в онкоцентре, озвученная Mash версия не исключается. Отметим, что Иван Стилиди — не является главным врачом ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина», он — директор онкоцентра.

«Это одна из версий. Ревизия была назначена плановая, что естественно с приходом нового директора, который принимает клинику под свою ответственность. По поводу нехватки страниц — неправда. Полицейские только изъяли несколько килограммов бумаг, а то и тонн, которые просмотреть за половину дня — нереально», — сказал источник агентства.

При этом источник ФАН подчеркнул, что сообщение о «банде врачей» не соответствует действительности.