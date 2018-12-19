В Германии объяснили, почему Берлин не останавливает строительство «Северного потока — 2»

Москва, 19 декабря. Власти Германии не имеют никаких законных оснований и юридических возможностей, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», который соединит Россию и ФРГ. Об этом заявил немецкий посол на Украине Эрнст Райхель.

Посол указал, что проект реализует не правительство Германии, а коммерческие организации — российский «Газпром» совместно с европейскими компаниями, среди которых есть немецкие.

«Может ли правительство Германии остановить проект? Ответить можно, когда станет понятно, есть ли на это законные основания и юридические возможности», — объяснил Райхель.

Немецкий посол напомнил, что все разрешения на реализацию проекта уже выданы, и согласие на строительство выдал не только Берлин, но и другие государства. Он уточнил, что для отзыва таких разрешений нужны «определенные условия», пишет издание Online.UA.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет через Балтийское море от российского побережья до Германии.

Против строительства «Северного потока — 2» активно выступают Соединенные Штаты и Украины. Вашингтон беспокоится, что после запуска «Северного потока — 2» европейские страны не будут заинтересованы в американском сжиженном газе, который дороже, чем российский. Украинские власти опасаются потерять доходы от транзита российского газа.

Некоторые страны Запада считают, что проект является политическим и угрожает энергобезопасности Европы. В Москве неоднократно заявляли, что «Северный поток — 2» исключительно бизнес-проект.