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Нацбанк Украины подал иск против Коломойского на 238 млн долларов в суд Женевы

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Нацбанк Украины подал иск против Коломойского на 238 млн долларов в суд Женевы

Киев, 19 декабря. Национальный банк Украины подал в суд Женевы иск против олигарха Игоря Коломойского на сумму в 6,64 млрд гривен (около 238 млн долларов). Поводом для обращения послужили поручительства Коломойского по пяти кредитным договорам, заключенных еще в 2016 году.

По словам сотрудника НБУ Виктора Григорчука, банк пытался урегулировать этот вопрос в досудебном порядке, однако не преуспел в этом.

«Поскольку все попытки НБУ урегулировать вопрос погашения Игорем Коломойским задолженности по кредитам рефинансирования в досудебном порядке не были успешными, регулятор вынужден подать иск», — цитирует его пресс-служба Нацбанка.

Отметим, что суммарно НБУ подал против 147 исков в украинские суды против Коломойского и 32 компаний-поручителей. Во всех случаях исковые заявления связаны с неисполненными обязательствами, которые взял на себя бывшие акционеры «Приватбанка».

Автор: Алексей Громов
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