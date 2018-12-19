Австрия выделит 2 млн евро на разминирование территории Сирии

Вена, 19 декабря. Австрийское правительство выделило 2 млн евро на разминирование объектов в Сирии. Об этом заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, сообщает пресс-служба МИД Австрии.

По ее словам, Австрия внесет ощутимый вклад в возвращение беженцев путем разминирования и обезвреживания боеприпасов на северо-востоке Сирии. Кнайсль подчеркнула, что выделение 2 млн евро из фонда помощи — только первый шаг в этом направлении.

«Мы хотим таким образом начать со всеми партнерами направленные усилия для гуманитарного разминирования Сирии», — заявила австрийский министр.

В МИД Австрии также подчеркнули, что 6,4 млн человек в Сирии постоянно подвергаются угрозе погибнуть от мин.

Ранее стало известно, что российские саперы в Сирии разминировали 19 тысяч зданий, 1,5 тысячи километров дорог, а также 6,5 тысяч гектаров земли. Об этом сообщали в Минобороны РФ.