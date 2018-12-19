«Исполняют чужую волю»: эксперт объяснил, зачем бегущие из Сирии террористы оседают в Тунисе и Чаде

Москва, 19 декабря. Уезжающие из Сирии террористы оседают в Африке. Причины этого, по мнению военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина, связаны с тем, что боевикам проще всего вербовать людей из бедных районов, «зашуганных и безграмотных»

Эксперт подчеркнул, что наибольшую активность террористы проявляют в самых бедных странах Африки, «где повальная нищета, безграмотность и отсутствие медицинской помощи, где народ доведён до крайности».

Именно поэтому сейчас,по его словам, террористы проявляют наибольшую активность в Тунисе и Чаде. При этом, как отметил Литовкин, власти Туниса просто не могут противостоять террористической угрозе, а вот руководство Чада «заигрывает с террористами».

Литовкин также не исключил, что террористы могут выполнять в Африке чужую волю. В связи с этим он напомнил о возвращении России на Черный континент, которое начинает тревожить некоторые западные страны.