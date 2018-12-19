Марин Ле Пен собирается приехать в Крым в апреле

Симферополь, 19 декабря. Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен собирается приехать в Крым 19 апреля на Ялтинский международный экономический форум, сообщил в среду сопредседатель ЯМЭФ Андрей Назаров.

«Мы получили подтверждение о том, что Марин Ле Пен планирует участвовать именно 19 апреля в пленарном заседании в Ялте», — уточнил он по итогам встречи с главой «Национального объединения».

Назаров добавил, что вместе с Ле Пен на форум в Ялту приедет вице-председатель партии Луи Алио. Он подчеркнул, что участие Ле Пен и Алио в форуме позволит на месте обсудить ряд важных вопросов, затрагивающих экономическую и политическую сферы. Назаров обратил внимание, что «Национальное объединение» признает Крым российским.

«То, что «Национальное объединение» признает Крым российским, это очень важно, потому что политика двойных стандартов, которая в мире еще есть, вводит в заблуждение многих», — сказал он.

В 2019 году Ялтинский международный экономический форум будет проходить с 19 по 20 апреля. В нем планируют принять участие представители более чем 100 стран мира. Французская делегация прибудет на ЯМЭФ в статусе почетного гостя.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором за воссоединение с РФ проголосовали более 95% местных жителей. Москва неоднократно обращала внимание международного сообщества, что полуостров стал российским в результате демократического процесса, и вопрос о его статусе окончательно закрыт.