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СМИ: Планы Турции по приобретению у РФ С-400 не помешают покупке систем Patriot у США

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СМИ: Планы Турции по приобретению у РФ С-400 не помешают покупке систем Patriot у США

Москва, 19 декабря. Турция не изменит свои планы по  закупке российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 даже после того, как Вашингтон выдал разрешение на поставку Анкаре американских противоракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источник в кабинете министров Турции.

По данным источника, Турция намерена закупить российские ЗРК С-400 и американские комплексы Patriot. Он также добавил, что Анкара закупит системы Patriot, так как они могут быстро заступить на боевое дежурство, благодаря чему Турция будет готова ответить на любые ракетные угрозы.

Накануне стало известно, что Госдепартамент США одобрил продажу Турции ракетных комплексов Patriot на сумму в 3,5 миллиарда долларов.

Напомним, в конце 2017 года Россия и Турция заключили кредитное соглашение на поставку зенитных ракетных комплексов С-400. К октябрю 2019 года Анкара получит четыре дивизиона С-400 на сумму в размере 2,5 миллиардов долларов.

Автор: Артеим Никулин
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