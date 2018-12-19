Разведсудно ВМС Британии пришвартовалось в порту Одессы

Одесса, 19 декабря. Разведывательное судно Военно-морских сил Британии HMS Echo пришвартовалось в одесском порту. Об этом сообщает издание «Думская».

«Разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo зашел в среду, 19 декабря, в одесский порт», — пишет украинский ресурс.

Отмечается, что около 10.35 по местному времени (11.35 по московскому времени) корабль пришвартовали к понтонному причалу яхт-клуба «Одесса».

По имеющимся данным, британский корабль пробудет в городе в течение нескольких дней, а также совершит маневры с фрегатом военно-морских сил Украины (ВМСУ) «Гетманом Сагайдачным».

Ранее Минобороны Британии сообщало, что корабль останется в Черном море на длительное время, но Конвенция о режиме проливов ограничивает срок пребывания военных кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря тремя неделями, поэтому по окончании указанного срока HMS Echo, предположительно, сменит корабль HMS Enterprise.

HMS Echo, оснащенный пулеметной установкой, вошел в Черное море через пролив Босфор 18 декабря.