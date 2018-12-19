Украинский ВПК передал армии более тысячи единиц бронетанковой техники

Киев, 19 декабря. Предприятия украинского военно-промышленного комплекса за год передали армии более тысячи единиц бронетанковой техники. Об этом сообщает пресс-служба объединения украинских оборонных предприятий «Укроборонпром».

«За 2018 год 18 предприятий бронетанкового кластера концерна передали заказчикам более 1000 единиц военной техники и вооружения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в создании, ремонте и модернизации техники участвовали предприятия из Харькова, Киева, Житомира, Львова и Николаева.

В «Укроборонпроме» также подчеркнули, что украинские специалисты планируют начать производство новой бронемашины БМП-У. Ее корпус будет сделан из стали, полученной из стран-членов НАТО. Кроме того, ведутся работы по созданию танка нового поколения.

Отметим, что Украина с 2014 года взяла курс на присоединение к НАТО и вхождение в состав Евросоюза. Несмотря на то, что обе организации поддерживают Киев, ни та, ни другая сторона пока не готовы принять в свои ряды нового члена. По словам экс-премьера Украины Николая Азарова, страна не сможет войти в НАТО, пока в Донбассе продолжается война.