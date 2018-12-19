Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер выразил надежду на то, что Киев не будет продлевать военное положение.

«Мы поддерживаем стремление Украины по укреплению боеготовности вооруженных сил для ответа на российскую агрессию», — сказал Волкер, добавив, «что очень важно не продолжать во времени действие военного положения и придерживаться демократических принципов».

Военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей подчеркнул, что Москве не стоит обращать внимания на заявления американского чиновника, поскольку он рассматривает Кремль как врага Белого дома.

«Нам не надо рефлексировать по поводу тех или иных заявлений Курта Волкера. Мы должны понимать, что это враг Украины в лице украинского народа, но сторонник режима. Это человек, который рассматривает Россию как враждебное государство, как противника. Поэтому все заявления, которые делает этот человек, надо рассматривать через призму продолжения антироссийской, русофобской политики Вашингтона в отношении России. Естественно, ничего хорошего украинскому народу эти заявления не несут», — констатировал военный аналитик.

Эксперт считает, что Россия должна и дальше поддерживать ДНР и ЛНР всеми возможными способами: направлять в Донбасс гуманитарную помощь, сотрудничать с республиками в экономической сфере и дать их жителям возможность получать российское образование.

«Мы должны четко и последовательно проводить свою политику, она заключается в поддержке ДНР и ЛНР всеми возможными политическими и экономическими способами. Это означает, что уже в 2019 году необходимо начать практическую выдачу паспортов Российской Федерации тем гражданам Донбасса, которые изъявят подобное желание. Для этого мы могли бы открыть в Ростове-на-Дону соответствующий пункт, где принимали бы обращения», — продолжает военный эксперт.

Кроме того, необходимо продолжать экономическую поддержку Донбасса, в частности, интегрировать предприятия ДНР и ЛНР в народно-хозяйственный комплекс России, помогать республикам экспортировать их продукцию.

«Необходимы образовательные проекты: нужны квоты в ведущих российских технических и гуманитарных вузах для того, чтобы юноши и девушки Донбасса могли получать качественное высшее образование. То есть необходимо содействовать Донбассу в укреплении его потенциала, возможностей его экономики», — подчеркивает он.

Что касается возможных агрессивных действий Украины против Донецкой и Луганской народных республик, президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что атака будет чревата тяжелыми последствиями для украинской государственности.

«Кто хочет слышать, тот должен услышать. Лично я рассматриваю эти слова как недвусмысленное предупреждение о том, что если украинская армия предпримет блицкриг или попытку зачистки Донбасса, то у России есть все возможности, воспользовавшись прецедентом Косово, как это сделала НАТО, провести ограниченную по силам и масштабам операцию для того, чтобы не дать Киеву совершить массовые убийства», — резюмировал Игорь Коротченко.

Напомним, военное положение на Украине в десяти областях было введено 26 ноября по инициативе президента Петра Порошенко. Оно продлится 30 дней. Поводом для введения военного положения стала провокация ВМСУ в Керченском проливе. Украинские корабли незаконно пересекли границу России, после чего судна и их экипажи были задержаны российскими пограничниками.