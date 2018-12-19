«Никто не должен «бронзоветь»: Медведев оценил критику Госдумы в адрес правительства

Москва, 19 декабря. Критика депутатами российского правительства важна, так как никто из министров «не должен бронзоветь», заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Глава кабмина на итоговом заседании Государственной думы подчеркнул, что отношения у правительства с законодателями сложились конструктивные. Он отметил, что хорошие отношения не означают отсутствие критики, наоборот, ее предостаточно, и в этом есть огромный плюс.

«Во-первых, в ходе дискуссии рождается истина. Во-вторых, никто не должен «бронзоветь», каждый руководитель ведомства, когда ему, тем более законодатели, указывают на те или иные проблемы, должен для себя выводы делать», — сказал Медведев.

Российский премьер отметил, что и сам часто бывает в нижней палате парламента, в том числе для отчета перед депутатами о работе правительства. Он подчеркнул, что кабмин готов работать с каждым депутатом Госдумы.