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«Никто не должен «бронзоветь»: Медведев оценил критику Госдумы в адрес правительства

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«Никто не должен «бронзоветь»: Медведев оценил критику Госдумы в адрес правительства

Москва, 19 декабря. Критика депутатами российского правительства важна, так как никто из министров «не должен бронзоветь», заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. 

Глава кабмина на итоговом заседании Государственной думы подчеркнул, что отношения у правительства с законодателями сложились конструктивные. Он отметил, что хорошие отношения не означают отсутствие критики, наоборот, ее предостаточно, и в этом есть огромный плюс.

«Во-первых, в ходе дискуссии рождается истина. Во-вторых, никто не должен «бронзоветь», каждый руководитель ведомства, когда ему, тем более законодатели, указывают на те или иные проблемы, должен для себя выводы делать», — сказал Медведев.

Российский премьер отметил, что и сам часто бывает в нижней палате парламента, в том числе для отчета перед депутатами о работе правительства. Он подчеркнул, что кабмин готов работать с каждым депутатом Госдумы.

Автор: Данила Копп
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