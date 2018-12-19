Фурсенко оценил шансы проведения финала Лиги чемпионов-2021 на «Газпром Арене»

Санкт-Петербург, 19 декабря. Президент петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал шансы стадиона «Газпром Арена» на проведение финального матча престижнейшего клубного турнира Европы — Лиги чемпионов.

По его словам, у домашнего стадиона сине-бело-голубых «очень хорошие шансы на победу для проведения финала Лиги чемпионов». Фурсенко обратил внимание на то, что «Газпром Арена» абсолютно готова к такому событию, поскольку совсем недавно на стадионе проходили матчи мундиаля, а в настоящее время идет подготовка к проведению матчей Евро-2020.

«У нас хорошо отлажена работа всех механизмов, кроме всего прочего чиновники УЕФА хорошо осведомлены о том, насколько мы действительно готовы, и какие возможности предоставляет стадион «Газпром Арена», — передает «Инфореактор» слова президента «Зенита».

В среду член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев заявил, что стадион «Газпром Арена» будет выдвинут в качестве площадки для проведения финала Лиги чемпионов-2021.

Ранее сообщалось, что прямым конкурентом «Газпром Арены» станет мюнхенская «Альянц Арена». Решение о выборе хозяев еврокубковых финалов примет исполнительный комитет УЕФА в июне 2019 года.