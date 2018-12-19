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Суд Греции решил выдать Винника Франции

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Суд Греции решил выдать Винника Франции

Афины, 19 декабря. Греческий Верховный суд поддержал решение салоникского суда первой инстанции о выдаче французским властям россиянина Александра Винника, который находится в тюрьме Греции уже полтора года.

Винник сообщил, что он голодает 24 дня, и за это время потерял, по официальным данным, восемь килограммов. По словам россиянина, его голодовка продолжится, если суд решит выдать его Парижу, а не Москве.

 «Суд отвергает апелляцию адвокатов», — передает ТАСС слова председателя суда Ангелики Алиферопулу.

Напомним, Винника задержали в июле прошлого года по запросу Соединенных Штатов. Его обвиняют в отмывании денег — от четырех до девяти миллиардов долларов. Были решения экстрадировать россиянина в США, Россию и Францию.  

Автор: Данила Копп
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