«Отдавать придется треть бюджета»: в Раде назвали кредиты МВФ результатом провала Киева

Киев, 19 декабря. Кредиты от Международного валютного фонда являются не подарком для Украины, а тяжким бременем и показателем провала политики Киева. Об этом в среду заявил депутат Верховной рады, кандидат в президенты Украины Юрий Бойко.

Он обратил внимание на то, что все деньги в будущем вместо инвестирования пойдут на выплату долгов. Вместо того, чтобы поднимать экономику ее собственными силами, украинские власти пытаются жить за счет кредитов.

«Кредит – это не подарок, это результат провальной политики правительства, которое провалило поддержку реального сектора экономики и пытается показать стране, что ей нужно выживать за счет кредитов, а не за счет собственной экономики», — отметил депутат.

По словам Бойко, в 2019 году на обслуживание госдолга будет потрачена почти треть бюджета.

Напомним, что ранее руководство МВФ одобрило Украине кредит на 3,9 млрд долларов. Предполагается, что 1,4 млрд долларов будут выплачены сразу, а оставшаяся сумма — по мере выполнения специальных условий, поставленных кредитором.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, Украина должна погасить 33 млрд долларов в ближайшие пять лет. При этом на выплату долгов страна ежегодно будет тратить около 5% ВВП.