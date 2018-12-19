«Uber для мусора» заработает в России

Москва, 19 декабря. Россияне смогут избавиться от отходов, которые можно вторично переработать. Для этого им необходимо воспользоваться приложением сервиса Sborbox, который в Сети уже назвали «Uber для мусора».

Сервисом владеет бывший замглавы ВГТРК Дмитрий Медников. По его словам, компания по переработке мусора работает в тестовом режиме в столичном районе Перово. Также планируется запуск проекта в Тверской и Челябинской области, рассказал Медников журналистам.

«Можно сказать, 100% жителей готовы в той или иной форме участвовать в решении вопроса, если для них это не требует чрезмерных усилий», — подчеркнул Медников в беседе с журналистами телеканала «360».

По словам Медникова, полученный опыт в Москве и регионах будут рассматривать как единый, поскольку логистические проблемы у Москвы и области общие.

Принцип работы сервиса следующий: житель города оставляет пакет с вторичным сырьем, например во дворе. В приложении он указывает местонахождение пакета. Сотрудник компании получает сигнал, забирает пакет, рассортировывает мусор и после этого отправлять заявку на сбор вторсырья, за которым приезжает перевозчик. Он доставляет его заготовителю, который либо перерабатывает вторсырье сам, либо продает перерабатывающим заводам.

«Сервис Sborbox выстраивает и упрощает логистику для тех, кто мусор производит, транспортирует и перерабатывает», — заявил Медников.

По его словам, им заинтересовались не только в регионах России, но и за рубежом.