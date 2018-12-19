Кокорин призвал россиян прочитать «Графа Монте-Кристо» и Уголовный кодекс

Москва, 19 декабря. Обвиняемый в хулиганстве нападающий «Зенита» Александр Кокорин призвал россиян прочитать роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» и Уголовный кодекс РФ. Об этом сообщил посетивший спортсмена в СИЗО член Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев.

«Кокорин поделился книжными преференциями. На вопрос, что он читает сейчас, он сказал, что последней прочитанной им книгой был «Граф Монте-Кристо», — рассказал он о своем визите RT.

Как передал Еникеев, Кокорин рекомендовал соотечественникам к прочтению роман Дюма, поскольку речь в нем идет о несправедливом заточении. Член Общественной наблюдательной комиссии уточнил, что книги футболисту передают в передачах, а также приносят из библиотеки, однако в настоящее время спортсмен больше читает письма и пишет ответы на них.

Ранее Мосгорсуд продлил арест российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Спортсмены останутся в СИЗО до 8 февраля. Футболисты обвиняются в хулиганстве и драке в центре Москвы. По версии следствия, Кокорин и Мамаев избили водителя ведущей Первого канала, а затем двух чиновников.