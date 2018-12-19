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Киев подсчитал небоевые потери ВСУ за время конфликта в Донбассе

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Киев подсчитал небоевые потери ВСУ за время конфликта в Донбассе

Киев, 19 декабря. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что с начала конфликта в Донбассе небоевые потери украинских вооруженных сил достигли более 10 тысяч человек.

«За 4,5 года военных действий уже более 10 тысяч небоевых потерь», — сказал Матиос в интервью украинскому изданию «ЛИГА.net».

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что с начала военных действий в Донбассе потери ВСУ составили 3,3 тысячи военнослужащих.

В свою очередь глава комитета Верховной рады по делам ветеранов Александр Третьяков заявил, что более тысячи украинских военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях на востоке Украины, свели счеты с жизнью.

Автор: Артем Никулин
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