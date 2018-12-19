«Это путь к погибели»: патриарх Кирилл рассказал, куда ведут верующих киевские политики

Москва, 19 декабря. Патриарх Кирилл предупредил о духовной погибели украинских верующих, на которую их толкают киевские политики.

По его словам, ситуация на Украине представляет явный и наглядный пример того, как ложь сбивает людей с пути, «когда ложно указывается тот путь, который отрывает людей от истинной церкви».

Патриарх подчеркнул, что украинцам сейчас предлагают отдать свои души самозванцам и воспринимать раскольническое сообщество как благодатную церковь.

«Вот этот путь в духовное никуда, этот путь к погибели», — сказал предстоятель РПЦ.

По словам Кирилла, на этот путь верующих толкают киевские политики, используя при этом посулы или угрозы.



«Сколько же нужно духовной силы людям, чтобы удержаться от того, чтобы не стать жертвой этой лжи», — поразился патриарх, добавив, что Русская православная церковь молится о своих украинских братьях и сестрах, об УПЦ.

В своих молитвах, как уточнил Кирилл, РПЦ просит, «чтобы никакая сила лжи не погубила духовную жизнь близкого нам братского народа».



Напомним, 15 декабря украинский президент Петр Порошенко и патриарх Константинопольский Варфоломей провели так называемый «объединительный собор» в Киеве. В итоге на этом собрании избрали главой новой «автокефальной церкви». Им стал Епифаний Думенко.