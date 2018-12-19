Порошенко не остановится: почему Киев не может решить проблему Донбасса мирным путем

В Минске начали работу тематические подгруппы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Белоруссии.

«В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», — говорится в заявлении ведомства.

Позже в белорусской столице пройдет последнее в этом году заседание контактной группы по Донбассу.

Федеральное агентство новостей обратилось за комментарием к украинскому политологу Игорю Друзю, чтобы оценить перспективы работы подгрупп и возможность урегулировать нестабильную ситуацию за счет дипломатии.

«Я считаю, что, к сожалению, мирным путем ситуация на юго-востоке Украины не может быть урегулирована, потому что режим, который в Киеве утвердился путем государственного переворота, является очень агрессивным и зависимым от Запада. А западные страны выражают волю наступать на Русский мир. Имеется в виду не только Россия, но и все ее союзники, а значит, в том числе и ЛДНР», — объяснил эксперт.

По мнению политолога, действующий президент Украины Петр Порошенко, создавая всевозможные провокации против Москвы и обостряя конфликт на юго-востоке, всячески нивелирует значимость документов, подписанных в Минске.

«Минские соглашения показали свою несостоятельность как попытка договариваться с исключительно провокационным режимом Порошенко. Мы видим на примере инцидента в Керченском проливе и кризиса в регионе Азовского моря, что он не остановится в своей экспансии против России. Киев не прекращает обстрелы территорий Донецка и Луганска, и тяжелая техника, вопреки минским договоренностям, находится с украинской стороны рядом с линией разграничения», — добавил собеседник агентства.

Киев разместил ЗРК С-300 вдоль своих границ, напомнил Друзь, для того чтобы совершить наступление против своих же граждан.

«Это говорит о том, что украинские власти якобы пытаются отбивать атаку авиации, но у Донбасса ее нет. Руководство страны решило наступать на юго-восточные территории и опасается, что Россия вступится за этот регион и может нанести удар по ВСУ. Порошенко и стоящий за ним Запад не хотят решать проблему Донбасса мирным путем», — резюмировал он.

Напомним, в апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые объявили о независимости после государственного переворота в Киеве.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии ВСУ продолжают обстреливать Донбасс.