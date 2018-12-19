Путин поручил проработать реализацию схемы trade-in при покупке российских самолетов

Москва, 19 декабря. Президент России Владимир Путин распорядился проработать реализацию схемы trade-in при приобретении новых российских самолетов и вертолетов. Об этом в среду информирует пресс-служба Кремля.

«Правительству [поручено] рассмотреть вопросы и принять необходимые решения, касающиеся предоставления субсидий российским производителям воздушных, морских и речных судов на начальных этапах освоения их серийного производства и стартовых продаж», — говорится в поручении президента Путина Кабмину РФ.

Исполнить поручение российского лидера правительству необходимо до 1 июня будущего года. Отметим, президент Путин ранее заявлял, что развитие самолетостроения и вертолетостроения является одной из важнейших задач, стоящих перед российскими конструкторами. Сотрудничество России и Италии в этой области в октябре глава правительства России Дмитрий Медведев обсуждал с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте.